A sorpresa il Comitato delle Vittime del Morandi è parte civile al processo

Genova – Sorprendente la decisione del tribunale che nella seduta di ieri ha accettato come parte civile il comitato delle 43 vittime del Ponte Morandi. I giudici hanno scritto che “per tipi di danno quale quello derivante dal collasso di un ponte, in coerenza con i reati oggetto di imputazione, la sofferenza morale prospettata riguarda, più che una sola persona, un’intera collettività fruitrice dell’infrastruttura e quel pregiudizio arriva a precedere l’evento e ad essere già riferibile ai singoli prima del compiersi del crollo, risultando connesso alla dedotta grave incuria nella gestione di servizi essenziali, tra cui stradeed autostrade”. Oltre al Comitato il tribunale ha ammesso anche Regione Liguria, Comune di Genova, i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Poi ci sono un numero ridotto di danneggiati, sia imprese costrette a chiudere, sia persone che per le conseguenzedel crollo hanno patito danni gravi, come chi doveva andare a fare trattamenti medici salvavita. Sono ormai usciti dal processo invece Aspi e Spea, che hanno patteggiato per quanto riguarda la responsabilità amministrativa e non sono più responsabili civili.