Al Derthona non riesce la rimonta

Fezzano (SP) (Fezzanese 2 – Derthona 1) – Il Derthona ha incassato la prima sconfitta contro una Fezanese non certo irresistibile. Vantaggio iniziale dei padroni di casa che approfittano di un errorre della difesa tortonese: Edo e Matera non si intendono su un retropassaggio e Gabrielli insacca. Raddoppio dei padroni di casa prima dell’intervallo su calcio di rigore, per fallo di mano sugli sviluppi di un corner di Baudi. Nella ripresa i Leoncelli osano di più e Agazzi insacca su calcio d’angolo. Poi il nulla e la sconfitta è stata inevitabile.

Fezzanese: L. Paci, N. Magoni, S. Selimi, A. Brizzi, D. De Martino, A. Terminello, G. Gabrielli, F. Cantatore, G. Lunghi, A. Baudi, D. Toccafondi. In panchina: M. Andreoli, M. Stradini, G. Sommovigo, L. Nicolini, A. Nicolini, P. Passeri, L. Manfredi, L. Scarlino, E. Tivegna. All: Turi Stefano.

Derthona: G. Edo, A. Agazzi, G. Zucchini, A. Roma, S. Ciko, W. Gomez Varas, M. Procopio, L. Coccolo, V. Soplantai, N. Matera, J. Turchet. In panchina: G. Fiory, M. Saccà, Z. Manasiev, A. Romairone, G. Fomov, E. Giannone, A. Daffonchio, F. D’Arcangelo, M. Linussi All: Fossati Fabio.

Gol: 28’ Gabrielli; 42’ Baudi; 28’ Agazzi.

Arbitro: Schmid di Rovereto.