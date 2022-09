Al volante d’un Tir per migliaia di chilometri senza dormire: multato

Alessandria – Un camionista spagnolo è stato fermato dalla Polstrada mentre era al volante di un Tir proveniente dalla Spagna, in quanto viaggiava senza la presenza del secondo autista come previsto dal regolamento dell’Unione Europea per i lunghi viaggi senza sosta nel rispetto delle ore e dei riposi obbligatori per i singoli autisti. L’autista si giustificava dicendo che aveva percorso tutto il tragitto, oltre mille chilometri, in meno ore perché l’altro autista effettivamente gli aveva dato il cambio ma era sceso in Francia, poco prima del confine con l’Italia. Gli agenti, dopo aver accertato che il mezzo aveva percorso oltre 1000 chilometri hanno proceduto a contestare la violazione del regolamento UE con l’applicazione sul territorio nazionale delle sanzioni previste dalla L. 298/1974: euro 4.130 e fermo amministrativo del veicolo.