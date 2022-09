Dopo il gol subito il Casale si rialza e fa sua la partita

Casale Monferrato (Casale 3 – Borgosesia 1) – Terza vittoria consecutiva per il Casale che ribalta il risultato dopo essere andato sotto di un gol. I ragazzi di mister Sesia dopo aver subito il gol dei padroni di casa, nonostante i monferrini avessero centrato la traversoa pochi minuti prima, non si soo demoralizzati e hanno rimontato chiudento il primo tempo in parità. Nella ripresa hanno letteralmente dilagando finendo l’incontro in vantaggio per 3 a 1.

Casale Fbc: Guerci, Rossi, D’Ancora, Mesina, Rossini, Perez, Lacava, Gianola, Nouri, Simonetta, Giacchino. In panchina: Cazletta, Carbonieri, Marchetti, Barbagiovanni, Sparacello, Intinacelli, Gregori, Rancati, Diagne. All. Sesia.

Borgosesia: Gilli, Frana, Rekkab, Giraudo, Mirarchi, Iannacone, Monteleone, Colombo, Donadio, Favale, Fossati. In panchina: Gragnoli, Attolou, Pecci, Lauciello, Giacona, D’Ambrosio, Vassallo, Guatieri, Marra. All. Lunardon.

Arbitro: Michele Pasculli di Como

Gol: 28’ Donadio; 45’ Mesina; 50’ Perez; 65’ Rossini.

Guardalinee: Federico Mezzalira di Varese, Pietro Tinelli di Treviglio.

Ammoniti: Giacchino, Lacava, Barbagiovanni; Colombo (B).

Corner: 6-8

Recuperi: 1+3