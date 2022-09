Maxi rissa in centro con tanto di mazza da baseball

Nizza Monferrato – Il teppismo dilaga e mio nonno ripeteva, nella sua semplicità, che per il teppismo con quattro manganellate si risolverebbe il problema. Siamo d’accordo. Gli è che l’ennesima rissa tra giovanissimi, sembra tutti minorenni, si è svolta sabato sera in pieno centro città all’angolo tra Via Carlo Alberto e Via Gozzellini. Insulti e qualche spintone sono degenerati in fretta e nonostante i tentativi di dividere i contendenti da parte di coetanei, una mazza da baseball ha fatto la sua comparsa come strumento di offesa. Naturalmente gli idioti protagonisti della zuffa si sono esibiti in un video che ha fatto il giro del web. Studiare no, eh?

La foto è tratta da La Nuova Provincia