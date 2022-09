Operaio muore incastrato in un macchinario

Candiolo (TO) – Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Piemonte. Ieri pomeriggio Roberto Vittorio Torpiglio, 57 anni, operaio residente a Vinovo è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Candiolo (Torino) all’interno della Coggiola di Via Pinerolo 93, un’azienda di stampaggi industriali dove si producono stampi per camper e automobili. Aveva cominciato il turno alle 14, subito dopo il figlio Alessandro, e da un paio d’ore, come ogni giorno, stava lavorando a una pressa termoformatrice. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri e degli ispettori dello Spresal dell’Asl To5 Torpiglio è stato schiacciato dal macchinario, che forse si era inceppato. I colleghi hanno dato immediatamente l’allarme e, per liberarlo dalla morsa della pressa, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. In un campo vicino a via Pinerolo è atterrato anche l’elisoccorso e gli operatori del 118 hanno provato in tutti i modi a rianimare l’esperto operaio, ma tutti i tentativi si sono rivelati inutili. Quella di Candiolo è l’ennesima morte bianca in Piemonte dove, secondo le statistiche, gli incidenti mortali nel 2022 sono stati 48, a fronte di quasi 35.000 infortuni. Una strage per un un aumento superiore al 40% rispetto allo scorso anno.