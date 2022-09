Medico di famiglia accusato di violenza su quattro donne finisce in carcere

Asti – Il dottor Marco Vito Surdo, 62 anni, medico di famiglia, è stato tratto in arresto ieri mattina nel suo appartamento nel quartiere Torretta. Quando ha aperto la porta ai poliziotti della Squadra mobile aveva la valigia pronta. Sapeva di dover andare in carcere: venerdì scorso la Corte di Cassazione aveva confermato la condanna a 5 anni per violenza sessuale comminata nel 2021 dalla Corte d’Appello di Torino. Surdo, fino al 2017 medico di base ad Alba, era stato accusato da quattro donne di aver compiuto atti sessuali contro la loro volontà durante le visite alle quali si erano sottoposte nello studio. Di queste solo una ha sporto denuncia nel 2017 ma, dopo che il caso è finito sui giornali, anche le altre tre si sono convinte a fare la stessa cosa. Tutte hanno raccontato di aver subìto palpeggiamenti e attenzioni sgradevoli nel corso delle visite mentre il dottor Surdo ha sempre negato recisamente le accuse. In primo grado nel 2018 era stato condannato a 6 anni e 2 mesi con rito abbreviato. Sucessivamente, in Corte d’Appello, vi era stata la riduzione della pena a 5 anni, con l’assoluzione per uno dei capi d’imputazione. Il medico ha già scontato quasi un anno agli arresti domiciliari in fase cautelare. Poi era tornato in libertà, riprendendo a lavorare come professionista privato, senza convenzioni con enti pubblici. Ora non potrà più farlo: come sanzione accessoria è stata disposta l’interdizione dall’esercizio dell’attività professionale per tre anni. Dopo 6 mesi in carcere, il medico potrà presentare istanza al tribunale di Sorveglianza per ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali.