Tre ore di coda infernale a Casei Gerola sulla A7

Casei Gerola – Continua il martirio degli automobilisti italiani stavolta per una coda sulla A7, dopo il casello di Casei Gerola, a una ventina di chilometri da Tortona che dura da ben tre ore (dalle 15:15) a causa di un’autocisterna piena di gasolio incendiata che è a rischio esplosione. Non c’è via d’uscita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polstrada ma le operazioni prevedono altre 3 ore di fermo veicolare per svuotare la cisterna e circoscrivere l’area a rischio deviando il traffico in una corsia di sicurezza. La coda è gigantesca e molti sono gli anziani a bordo delle auto in coda che accusano malori, ma le autoambulanze del 118 non riescono a raggiungere il posto. Mentre scriviamo le operazioni di bonifica sono in corso. Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento delle 18:30

Ora sembra che facciano salire in macchina e accendere i motori. Hanno aperto un cancello di servizio che porta a costeggiare l’autostrada, fuori. La coda sta uscendo e molti rientrano ma sia verso Gropello Cairoli che verso Genova c’è il deserto. Emblematica la foto a destra d’un turista tedesco che è uscito dall’auto per capire cosa stia succedendo. Per lui tutto questo appare delirante. Ma anche per noi che non siamo crucchi.