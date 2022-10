Cadavere in un pozzo: mistero a Busalla

Busalla (Michele Varì di Primocanale.it) – Cadavere di un settantenne rinvenuto in un pozzo pieno d’acqua: è il misterioso rinvenimento fatto poche ore fa nei pressi di Busalla, in un terreno di via della Libertà, non lontano dal cimitero.

Sul posto i vigili del fuoco che stanno intervenendo per recuperare il corpo che si troverebbe in un paio di metri d’acqua. In un primo momento pare che il cadavere avesse i piedi legati, in realtà si è scoperto dopo che le gambe dell’uomo erano rimaste impigliate in alcuni fili di ferro.

Le indagini sul fatto sono state avviate dai carabinieri della stazione di Busalla e del nucleo radiomobile della compagnia di San Martino. Si apprende che l’uomo, subito identificato, abitava poco lontano.

A rinvenire il corpo e lanciare l’allarme è stato il proprietario del terreno in cui c’è il pozzo, regolarmente chiuso e sigillato con una catena.

A fare scoprire il cadavere sarebbe stata proprio la scoperta dell’apertura del pozzo: accanto alcuni attrezzi fra cui un tronchese che sono stati usati per rompere la catena con cui era stato chiuso l’invaso artificiale in disuso da anni.

Fra le ipotesi dei carabinieri subito anche quella dell’omicidio, ma appena è stato identificato il cadavere si è scoperto che si tratta di un settantenne da tempo sofferente di crisi depressive. Per questo si valuta la possibilità di un suicidio. I carabinieri per questo stanno interrogando i familiari della vittima e alcuni abitanti della zona che possono avere visto il settantenne avvicinarsi al pozzo.