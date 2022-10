Spinetta Marengo (Alessandria) – È grave il ciclista investito stamane verso le 11:30 da un’auto lungo il rettilineo di Via Genova, all’altezza del civico 275, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia. L’uomo, che è stato subito soccorso e poi portato in ospedale dal 118, sembra abbia riportato contusioni e ferite gravi.