Dopo lo scontro finisce nel canalone con l’auto

Villanova Monferrato – Si scontra con un’altra auto, esce di strada e finisce nel canale a fianco strada. È successo ieri sera veerso le sette, protagonisti un marocchino 34 anni al volante di una Nissan Nissan Qashqai condotta e un casalese di 22 anni a bordo di una Renault Clio. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, le due auto si sono scontrate e la Nissan ha fatto letteralmente un volo di qualche metro per poi finire nel canale all’incrocio tra via Bosso e via Molino Stura. Oltre ai Carabinieri, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Entrambi i feriti sono stati portati sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo, non sono in pericolo di vita.