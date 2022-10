Morto agricoltore travolto dall’escavatore che stava manovrando

Fubine – Non sembra arrestarsi la drammatica serie di incidenti mortali sul lavoro. Oggi pomeriggio verso le cinque un uomo poco più che sessantenne, mentre si trovava in una zona boschiva all’altezza di strada Cattanea, mentre era ai comandi di un mini escavatore per tagliare della legna, è stato travolto dal mezzo che si è ribaltato. Sul posto una squadra del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che stanno effettuando gli accertamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica del tragico incidente. Per l’uomo purtroppo non è stato possibile fare nulla, è morto poco dopo l’incidente.