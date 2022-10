A giudizio due marocchini per una rissa notturna

Vercelli – Due marocchini, 23 e 26 anni, sono stati condannati a cinque anni di carcere responsabili di un’aggressione nei confronti di un ragazzo di Vercelli davanti a un locale dell’Area 24 di Vercelli in un sabato sera di movida. I vercellese, 23 anni, è finito all’ospedale mentre i due marocchini sono stati condannati per rapina e lesioni. La vittima dell’aggressione, un italiano, ha testimoniato in aula, dopo essere stato portato in tribunale dai carabinieri con accompagnamento coatto visto che alle passate udienze non si era presentato davanti al collegio. Secondo la sua deposizione ritenuta veritiera dal giudice, stava parlando con una ragazza quando è stato aggredito alle spalle. I due aggressori gli hanno strappato la catenina, il telefono cellulare e le chiavi dell’auto. Secondo la difesa dei due non si sarebbe trattato di una rapina ma di una rissa e l’aggressore che ha afferrato il ragazzo alle spalle non avrebbe preso la catenina. Per questo è stata chiesta l’assoluzione per entrambi gli imputati anche in base alle immagini di videosorveglianza di un locale della zona che ha ripreso l’aggressione.