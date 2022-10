Anaste: i ristori piemontesi per le Rsa sono un’inezia

Giarole – Organizzata da Anaste, la più importante organizzazione imprenditoriale dei titolari delle Residenze Sanitarie Assistenziali (case di riposo), s’è svolta oggi 2 ottobre in videoconferenza, una giornata dedicata agli operatori del settore, in prima linea contro la pandemia e tuttora presidio inestimabile per la salute di anziani e fragili. Fra i molti interventi, degno di nota quello del presidente regionale del Piemonte dottor Michele Assandri, dal soggiorno Airone di Giarole, da sempre fra i soci Anaste insieme alla consorella soggiorno M.A. Ribero Luino di Ticineto. Molti i temi toccati da Assandri, la mancanza di risorse per potere adeguare gli stipendi dei lavoratori privati del settore nei confronti di quelli degli operatori pubblici pagati dalla fiscalità generale. Per quanto riguarda poi il “caro energia” Assandri ha voluto presentare agli oltre mille collegati la bolletta per luglio e agosto proprio recentemente giunta al Soggiorno Airone di oltre cinquantamila euro, cinque volte superiore a quella dello stesso periodo dell’anno scorso, chiedendo un intervento urgente per tale problema, comune a Imprese e cittadini. È stata una giornata riuscita nonostante l’intervento on line dell’assessore Marrone della Regione Piemonte il quale, affermando l’importanza del ruolo delle Rsa nel sistema sanitario piemontese, si è dimenticato di dire che la Regione Piemonte, ultima in Italia nella spesa dei fondi statali per il settore, abbia riconosciuto ristori pari a un decimo in proporzione di quelli della Regione Lombardia.