Finalmente arrestato il rapinatore delle discoteche

Alessandria – È stato tratto in arresto dopo ben otto mesi di indagini il marocchino di 29 anni responsabile di qualche rapina anche violenta all’uscita di locali notturni cittadini, l’ultima delle quali a settembre fuori da una discoteca ai danni di una ragazza, compiuta con un pugno in faccia e una tazza lanciatale addosso per cui è stata ricoverata con una prognosi di 30 giorni. Fatale per il rapinatore è stata una rapina di qualche mese addietro fuori da una discoteca, quando ha affrontato un giovane nel tentativo di portargli via l’orologio senza fortuna. Due ore dopo tornava con dei complici e riusciva a rapinarlo del cellulare.