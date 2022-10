L’Alessandria demolita dal Rimini

Rimini (Rimini 3 – Alessandria 0) – Il Rimini travolge l’Alessandria che perde per tre a zero. Risultato indiscutibile, chiaro e senza appello. La vittoria contro la Carrarese della scorsa giornata resta pertanto un caso isolato e del tutto casuale a meno di novità che trasformino una squadra grigia in una squadra che regge almeno il campionato di Serie C. Nel primo tempo i nostri arrancano e nella ripresa anche con l’ex Santini che si prende una rivincita a metà mandando la sfera a sbattere contro la traversa a portiere battuto. Al 56′ i padroni di casa passano in vantaggio con Gabbianelli di testa. Chiude la pratica Santini con una doppietta nel recupero.

Rimini (4-3-1-2): Zaccagno; Laverone (86′ Tofanari), Panelli, Pietrangeli, Regini; Tonelli (82′ Rossetti), Pasa, Delcarro (82′ Tanasa); Gabbianelli (82′ Piscitella); Santini, Vano (65′ Sereni). In panchina: Galeotti, Lazzarini, Haveri, Gigli, Acquistapace, Accursi, Eyango, De Rinaldis. Allenatore: Marco Gaburro.

Alessandria (4-2-3-1) – Marietta; Rota, Checchi, Sini, Nunzella; Mionic (61′ Filip), Speranza (66′ Lombardi), Sylla, Galeandro, Ghiozzi (76′ Podda); Nepi (66′ Pagani). In panchina: Dyzeni, Liverani, Costanzo, Perseu, Bellucci, Baldi, Ascoli, Gazoul. Allenatore: Fabio Rebuffi.

Gol: Gabbianelli (R) al 56′, Santini (R) al 91’ al 94’