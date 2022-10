Riattivata la tratta ferroviaria Montiglio-Chivasso

Montiglio – Dopo l’interessante presentazione degli ultimi due libri di Aldo Riccardi dai titoli: “Binari tra le valli del Bormida e del Tanaro” e Binari tra risaie e Monferrato” che si è tenuta nel magazzino della stazione ferroviaria Montiglio-Murisengo perfettamente restaurato, alla quale ha preso parte anche il presidente della Fondazione FS Luigi Cantamessa (nella foto durante un viaggio inaugurale), oggi partirà un treno storico a percorrere i binari riattivati della tratta Montiglio – Chivasso, che fa parte delle 12 tratte piemontesi che la Fondazione FS sta recuperando. La tratta si appresta a riaprire anche per viaggi per viaggi verso Chivasso e Asti. Oggi dopo anni di sospensione, un primo treno percorrerà la linea nel tratto compreso tra Chivasso e Montiglio-Murisengo, una delle ferrovie sospese sulle quali la Regione sta valutando eventuali riutilizzi non solo a fini turistici.