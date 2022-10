Marina Bay (Ansa) – A Marina Bay Perez centra la quarta vittoria in carriera. Il messicano brucia il poleman Charles Leclerc in partenza e resta al comando fino alla fine. Piazza d’onore per il monegasco della Ferrari, terza la rossa di Carlos Sainz. Pasticcia Max Verstappen, partito dalla retrovie e alla fine settimo. L’olandese della Red Bull è saldamente al comando e già domenica prossima in Giappone può laurearsi campione del mondo per la seconda volta.