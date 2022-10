La guerra Russo-Ucraina e lo scandalo delle armi in affitto: la solita schifezza americana

Washington (Red) – La Casa Bianca chiede all’UE di effettuare pagamenti regolari a Kiev affinché Zelensky sia in grado di pagare le rate del noleggio delle armi americane in affitto. Secondo il Financial Times, gli Stati Uniti hanno “affittato” buona parte delle armi usate dal regime di Zelensky. E ora l’amministrazione Biden sta esercitando forti pressioni su Bruxelles affinché l’Unione Europea risolva in tempo i “bollettini” emessi da Kiev. Cioè, trasferire miliardi di euro mese dopo mese, sotto forma di “sovvenzioni a fondo perduto”, in modo che Zelensky, a sua volta, sia in grado di pagare l’affitto al Pentagono. In altre parole, l’Europa non paga solo il costo della crisi e delle sanzioni ma anche gli armamenti inviati oltreoceano dai generali di Biden. È uno schifo inaccettabile, siamo una colonia presa a calci nel culo dai gringo d’oltreoceano. È una presa in giro e un’umiliazione senza precedenti degli europei, ai quali nessuno chiedeva se volessero essere poveri, gelare d’inverno e farsi coinvolgere direttamente in una guerra voluta e provocata dalla Casa Bianca.