Orafi di precisione per Valenza

Valenza (da La Repubblica) – Nasce da una costola del percorso biellese dedicato alla moda e al tessile, il corso Its per orafi e gioiellieri al via quest’anno a Valenza. Con 4.200 addetti e poco meno di 700 imprese, il distretto orafo di Valenza vive di buona salute soprattutto grazie all’export, ma come molti altri è a caccia frenetica di risorse umane qualificate. Il nuovo Its, che si chiama Gem, che sta per gioielleria, educazione e moda, ha l’obiettivo di formare 20 addetti in collaborazione con le aziende della zona. “A Valenza la domanda di orafi e gioiellieri è cresciuta del 18 per cento negli ultimi anni. Il distretto rappresenta l’ 80 per cento del settore in Piemonte e il 90 nella provincia – spiega l’assessore regionale al Lavoro Elena, Chiorino – Biella ha dimostrato attraverso il percorso Tam – tessile, abbigliamento e moda – che nel manifatturiero per produrre eccellenza occorre formare alte professionalità e vogliamo fare lo stesso a Valenza”. Per Gem le selezioni sono ancora in corso. Il percorso formativo è gratuito, perché sostenuto dalla Regione Piemonte, e offre ai ragazzi una formazione a tutto tondo sull’innovazione e l’evoluzione del ruolo dell’artigiano orafo, una figura diventata sempre più specializzata con competenze tecnologiche e manageriali. Come negli altri percorsi, anche qui, almeno il 30 per cento delle attività si svolge in aziende e il 50 per cento dei docenti non arriva dalla didattica, ma dall’attività manageriale.