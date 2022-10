Berrone: un ex assessore della Calvo alla corte di Abonante

Alessandria – Un ex assessore leghista (ai tempi della Giunta Calvo) è entrato in giunta coi Dem di Abonante. Si tratta di Gianni Berrone (nella foto tratta dal sito www.bergoglio.org), noto commerciante alessandrino, in quota ad Azione di Calenda, ancora in attesa della definizione delle deleghe. A questo punto la nuova maggioranza a Palazzo Rosso è composta da Pd, Cinque Stelle e Azione, il Campo Largo che non è riuscito a Letta. Berrone fu assessore a partire dal 2002 scelto da Francesca Calvo, primo sindaco leghista, come assessore al commercio, ma è stato anche a lungo funzionario di Confesercenti, con alle spalle numerose iniziative nate dalle sue idee, come per esempio Alé Chocolate per le vie del centro.