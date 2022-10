Medico sospeso ma assegnato a Novi (?)

Novi Ligure – Una dottoressa ha prestato servizio al Dea dell’ospedale di Novi Ligure inviata dalla cooperativa Almantea di Vercelli che si occupa di inserire medici anche nella provincia di Alessandria. Tuttavia risulta che la dottoressa sia sospesa dal proprio Ordine professionale per ragioni che non sono specificate. L’ammissione in servizio a Novi è causata evidentemente dalla carenza di controlli da parte dell’Asl anche se non si può ignorare la responsabilità della cooperativa Almantea. Un’altra perla dell’assessore regionale alla salute il salviniano Luigi Genesio Icardi (nella foto con Salvini) al quale il Pd chiede chiarimenti.