Scontro all’incrocio, un’auto prende fuoco ma il conducente esce in tempo e si salva

Silvano D’orba – Incidente stradale tra due auto questo pomeriggio verso le cinque e mezzo all’incrocio tra Via IV Novembre e la provinciale per Ovada. Una delle auto coinvolte ha preso fuoco ma per fortuna l’occupante ha fatto in tempo a uscire. Sul posto una squadra del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico è stato deviato fino alle sette per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Non si registrano feriti gravi.