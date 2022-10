Asti – Un grave incidente stradale si è verificato stamane verso le otto in Via Conte Verde, dove un anziano è stato investito da un autobus di una linea privata. Le sue condizioni sarebbero gravi. È ricoverato in ospedale ad Asti. Sul posto, oltre a una squadra del 118, sono intervenuti anche i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.