Buona la prima in Coppa: i Grigi battono il Novara

Alessandria (Alessandria 2 – Novara 1) – Parte bene l’Alessandria in Coppa Italia che vince per 2 a 1 contro una compagine di carattere che sta vivendo un momento di forma in campionato. L’Alessandria si porta avanti dopo pochi minuti con Baldi (9′), col Novara che riesce ad acciuffare il pareggio solamente a metà del secondo tempo con Marginean (62′). I Grigi raddoppiano con Sylla (74′) e chiudono la pratica con una meritata vittoria.

Alessandria: Liverani; Costanzo (66′ Nunzella), Bellucci (66′ Rota), Baldi, Podda (88′ Sini); Ascoli (66′ Gazoul), Lombardi, Perseu, Filip, Pagani, Sylla (76′ Nepi).

In panchina: Marietta, Dyzeni, Checchi, Mionic, Galeandro, Speranza, Ventre.

Allenatore: Fabio Rebuffi.

Novara: Desjardinis; Peli, Amoabeng (60′ Da Silva), Khailoti, Bertoncini (45′ Benalouane); Calcagni, Marginean (78′ Galuppini), Di Munno; Tavernelli, Buric (78′ Bortolussi), Diop (60’ Ciancio).

In panchina: Pissardo, Menegaldo, Masini, Rocca, Carillo, Gonzalez, Ranieri.

Allenatore: Roberto Cevoli.

Gol: Baldi (A) al 9′, Marginean (N) al 62′, Sylla (A) al 74′

Arbitro: Giorgio di Cicco di Lanciano