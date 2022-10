Ennesimo incidente sul lavoro in Piemonte: cade ponteggio, tre feriti, uno è grave

Rivoli – Grave incidente sul lavoro – l’ennesimo in Piemonte – stamane a Rivoli, nel torinese, per il crollo di un ponteggio montato su un palazzo di sei piani di viale Carrù. Tre i feriti, di cui uno grave, un geometra e due muratori. Il ferito più grave è stato rianimato sul posto e trasferito al Cto di Torino. Gli altri due invece sono stati portati al locale ospedale. Le cause del crollo sono ancora da accertare. I tre feriti hanno 38, 48 e 49 anni. Sul posto oltre ai sanitari anche la Polizia Locale e il sindaco, Andrea Tragaioli. I Vigili del Fuoco di Torino sono ancora al lavoro per la messa in sicurezza della zona e per l’evacuazione preventiva di una scuola primaria posta in un’area adiacente a quella del crollo.