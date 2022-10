L’Occidente influenzato dall’ideologia del Nuovo Ordine Mondiale (video da non perdere anche se è un po’ lungo)

di Louis Cyphre – Sono veramente orgoglioso del mio lavoro e presto mi impadronirò del Mondo grazie al Nuovo Ordine Mondiale voluto dai Bush. Fra i tanti capolavori che ho portato a termine, pochi sanno che, grazie a me, Aleister Crowley (nella foto), alias “La Grande Bestia 666”, uno dei mieri discepoli prediletti, praticante diligente della “magia sessuale” il cui motto è “Fai Ciò Che Vuoi” (arcobaleno), il che significa che il sesso non conta, tanto meno l’amore, basta inserire un certo organo sessuale in un buco, davanti o di dietro non importa, e tutto procede per conto suo e per piacere mio. Ciò ha contribuito al lignaggio di Barbara Bush (nella foto a lato), l’ex First Lady nonché madre del presidente George W. Bush (nella foto a lato). La storia può sembrare difficile da credere in un primo momento, fino a quando non si viene a sapere qualcosa sulle relazioni sociali che legavano una donna affascinante di nome Pauline Pierce, nata Pauline Robinson, la cui terza figlia si chiamava Barbara che un giorno sposò Marvin Pierce, il presidente della Corporation McCall, che ha pubblicato la rivista McCall e Redbook. Era il 1919 e la loro prima figlia Martha sarebbe nata l’anno dopo. Il secondogenito era James nato nel 1921. In quel periodo, il diabolico Aleister Crowley (1875-1947) iniziò il grande esperimento a Villa Santa Barbara di Cefalù, in Sicilia, l’edificio che egli scelse come tempio e luogo centrale d’irradiazione del culto della sua comunità che ribattezzò Abbazia di Thélema (dal greco θέλημα “Volontà“) nella quale una comunità di discepoli avrebbe potuto mettere in pratica le dottrine del “volere, desiderare.” Nei suoi assiomi e postulati fondamentali, è stata poi adottata come principio centrale da varie organizzazioni religiose. La prima legge di Thélema è “Fai ciò che vuoi e sarà tutta la Legge. L’amore è la legge, amore sotto la volontà”. Iniziò così l’era della magia sexualis dell’O.T.O. (Ordo Templi Orientis), con rituali che la maggior parte delle persone considerava antichi di duemila anni, come, per esempio, quello dell’estate del 1921 quando un caprone fu indotto a copulare con una vergine inginocchiata ad impersonare Leah, figura importante nella tradizione giudaico-cristiana, la moglie non amata del patriarca biblico Giacobbe, per cui l’animale ebbe tagliata la gola cerimonialmente nel momento dell’orgasmo: il più grande sacrificio cruento mai compiuto da Crowley dopo quello dei bambini e delle vergini. Durante il periodo siciliano egli prestò anche molta attenzione alla pratica omosessuale e della pedofilia personificando gli aspetti femminili del suo carattere.

Fu il Fascismo a liberarsi di lui espellendolo dall’Italia con la scusa che era una spia inglese. Pauline, però, aveva un lato nascosto – ciò che potremmo chiamare un lato selvaggio della sua vita – in quanto era una ninfomane. Ha avuto una relazione con Dwight D. Eisenhower e con gli uomini di spicco della politica e del cinema negli anni ‘40. A questo proposito, tramite OTO (Ordo Templi Orientis, la società mistica che Crowely aveva preso in mano nel 1920) Pauline Robinson era diventata amante di Nellie O’Hara, un’avventuriera americana che, a un certo punto, durante i suoi viaggi europei, ha incontrato il famoso scrittore Frank Harris. Nonostante l’età Harris era ancora “vivace” con una reputazione per gli eccessi sessuali che rivaleggiava con quella di Crowley. Durante questo periodo (1919-1927), Nellie e Frank hanno vissuto come marito e moglie, anche se la moglie di Harris era ancora viva e non gli concedeva il divorzio.

A questo punto della storia salta fuori un curioso collegamento che lega i due Presidenti Bush (padre, e figlio nella foto) al noto esoterista Alister Crowley attraverso il link della Signora Pauline Robinson Pierce.

Anche se lei era sposata con due figli, ed essendo americana, Pauline Robinson Pierce aveva trascorso molti anni in Europa, dove aveva incontrato Aleister Crowley di cui divenne discepola al punto di divenirne amante dandogli un figlio che chiamarono Moonchild “figlia della luna”. Pauline ebbe la gravidanza è tornò dal paziente marito Marvin che la perdonò.

L’8 giugno 1925, Pauline Robinson Pierce ha dato alla luce sua figlia “Moonchild”, Barbara Pierce che divenne Barbara Bush, moglie del futuro presidente George HW Bush che l’11 settembre 1990 ha tenuto un discorso dal titolo “Verso un Nuovo Ordine Mondiale” a una sessione congiunta del Congresso degli Stati Uniti. Questo era esattamente 11 anni prima degli eventi dell’11 settembre 2001.

Poi venne suo figlio e siamo ridotti così, esattamente come io volevo.

A lato il monumento pagano e blasfemo di Georgia Guidestones, in Georgia (Usa).