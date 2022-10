A 86 anni condannato per i 56 anni di “femminicidio dolce” anche se la moglie è viva (?)

Asti – Il cronista ne vede e ne sente di tutti i colori, ma questa volta siamo al limite della comprensione. Ecco i fatti: dopo 56 anni di matrimonio marito e moglie si sono ritrovati in tribunale, davanti ad un giudice, l’uno seduto sul banco degli imputati, l’altra nei banchi delle parti civili, lui (86 anni) imputato per maltrattamenti in famiglia, lei (83 anni), che non abita più col marito, ma sta con una delle figlie che l’ha accolta dopo l’ennesimo episodio in cui il marito l’ha colpita con quello stesso bastone che lo sorregge per camminare. L’anziano coniuge alla fine è stato condannato a 2 anni e 2 mesi, pena sospesa vista la sua età, e al versamento alla moglie di 7.500 euro in attesa che una causa civile quantifichi il risarcimento per i danni morali. La storia è quella d’un matrimonio scandito da continui litigi e sberle che il marito dava alla moglie e alle figlie. La conclusione dell’avvocato difensore delle donne conclude così: “Ci troviamo di fronte a un femminicidio dolce. Non è morto nessuno – ha detto nella sua arringa l’avvocata Silvia Calzolaro che rappresentava la moglie – ma lei è morta un po’ dentro ogni volta che riceveva uno schiaffo, un insulto, un’umiliazione. E quando questo accade per 56 anni di seguito, è l’annientamento puro di una persona”. Omnia munda mundis.