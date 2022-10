Grigi: Cerri, se ci sei batti un colpo

Sembra che questi Grigi siano a proprio agio solo se incrociano le prime della classe. Alla quinta di campionato hanno battuto in casa la Carrarese che veniva da 4 vittorie consecutive e ieri, in Coppa Italia al Mocca, si sono sbarazzati del Novara, capolista del girone A. Certo, sono state due vittorie diverse e di portata imparagonabile. Sempre vittorie sono e solo Dio sa quanto vale l’autostima e l’entusiasmo per una truppa raccogliticcia come la nostra. Rispetto al passaggio del turno di Coppa in realtà contava molto di più un punticino a Rimini. Invece, a parte le proporzioni esagerate del risultato finale, in Romagna si è perso meritatamente. Per chi ancora non l’avesse capito (o facesse finta di non capirlo) raggiungere, a fine regular season, il sestultimo posto (dai 40 ai 45 punti quindi) è il vero obiettivo da centrare. Non sembra però che questa banale considerazione sia stata universalmente somatizzata. Quando perdiamo in molti inforcano gli occhiali opachi del saldatore, quando si vince invece troppi si autoconvincono che in fondo un campionatino senza infamia e senza lode sia a portata di mano. Non crediamo sia così. Questa pessima abitudine di esaltarci o fasciarsi la testa leggendo il risultato di giornata non ci porterà da nessuna parte. C’è bisogno di equilibrio da parte di tutti, tanto più prendendo atto che, in quattro mesi, per noi è come fosse passata un’era geologica. Eravamo una cosa adesso siamo un’altra, con caratteristiche e finalità completamente diverse rispetto all’ultimo decennio. In campo anche a Rimini abbiamo visto letture difensive e posture sbagliate, esattamente come all’esordio. Il centrocampo è passato da quello “a 5” ai due mediani supportati da 3 mezze punte: una rivoluzione copernicana che non ha portato grandi benefici al fraseggio e al possesso perché il nostro play era ed è sostanzialmente Sini (difensore centrale). È sempre lui, attraverso sventagliate proditorie, che salta bellamente la linea mediana cercando di innescare le punte. In attacco poi i “3+1” si ritrovano spesso piatti col sederino rivolto al portiere avversario per cercare di intercettare i rilanci difensivi ma ben difficilmente dialogano fra loro. L’attaccante più pericoloso e possente sul quale possiamo contare (Sylla) in 5 partite ha occupato 5 posizioni diverse, tra le quali pure l’esterno. Rebuffi a volte ci ricorda, più che un allenatore che deve far acquisire alla squadra personalità e certezze, un campione europeo di battaglia navale. Se questa lettura tecnica, magari poco sofisticata, ha fondamenti di verità ci chiediamo se il DS Massimo Cerri, che abbiamo visto ben operare in passato qui e su altre piazze importanti di categoria, queste deficienze le veda pure lui. Se si studi assieme a un mister, oggettivamente poco esperto, le mosse per migliorare. E a Rebuffi ci verrebbe da dire che, magari ha le qualità per diventare un novello Van Gaal, ma per dimostrarlo non solo a parole deve centrare gli obiettivi sportivi. E lo deve fare con il materiale tecnico e umano che gli hanno affidato e non con quello che a lui piacerebbe gestire. Inoltre siamo proprio sicuri che qui (dai calciatori in poi) tutti lavorino con l’intensità e la coesione giusta? In stagioni nate con mille punti interrogativi è facile che ci sia qualcuno che lavori solo per se stesso o non lavori affatto. Ai più generosi quindi il doppio del lavoro da fare. Domenica prossima arriva al Mocca il Pontedera. I toscani hanno raccolto fin qui 4 punti, frutto di altrettanti pareggi e ha cambiato in settimana l’allenatore. Sarà per noi uno scontro diretto fondamentale. Una partita quindi che, se non ci fossero le condizioni o gli episodi favorevoli per vincerla, non possiamo permetterci di perderla. Già a questo punto della stagione i complimenti altrui non interessano. Sono fondamentali invece i punti che, quando arrivano, aiutano ad allenarsi bene e a farne altri.

Sperùma ben!