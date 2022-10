Casale Monferrato – Sventata la tragedia oggi pomeriggio in autostrada lungo la A26 in direzione Gravellona Toce tra i caselli di Casale Monferrato Nord e Sud dove verso le tre per cause in corso di accertamento una Bmw 318 Diesel durante il tragitto ha preso fuoco. L’automobile è andata completamente distrutta, fortunatamente illeso il conducente che è riuscito a fermarsi nella corsia di emergenza e uscire in tempo dall’abitacolo. Sul posto anche la Polizia Stradale di Casale Monferrato.