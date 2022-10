Detenuto marocchino va in bagno e sparisce, catturato dopo un giorno

Torino – Chiede di andare in bagno per mingere e sparisce. Il protagonista di questa rocambolesca vicenda è un ragazzo comparso ieri pomeriggio davanti alla giudice Federica Bompieri ma l’udienza del processo per direttissima si è chiusa ancora prima di cominciare quando l’imputato ha dichiarato di essere minorenne (poi si è scoperto che invece è maggiorenne). Per verificare la sua affermazione la prassi prevede che sia necessario sottoporre l’arrestato a esami specifici in ospedale e per questa ragione è stato accompagnato fuori dal tribunale dagli agenti che lo avevano in custodia. Quando, poco dopo, è tornato al palazzo di giustizia per ricomparire in aula, ha chiesto di poter andare in bagno a mingere ed è stato accontentato, ma da quel momento è sparito. Il giovane in fuga è stato segnalato prima in corso Ferrucci e poi in via Cavalli dove sono state allertate diverse pattuglie impegnate nelle ricerche. Resta solo resta da capire coma abbia potuto evadere riuscendo a uscire prima dal bagno senza essere notato e poi ad allontanarsi passando, forse, da una delle uscite dedicate al pubblico e al personale del tribunale che sono presidiate da vigilanti, ma il controllo dei documenti si effettua soltanto in ingresso e non in uscita. Il detenuto evaso è stato rintracciato e arrestato oggi pomeriggio dagli agenti di una volante.

“Questa è un’evasione – ha dichiarato Donato Capece, segretario generale del SAPPE, il sindacato degli agenti di custodia – frutto della superficialità con cui sono state trattate e gestite le molte denunce fatte dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria sulle condizioni di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria in servizio nell’istituto di Torino. Se fossero state ascoltate le continue denunce del SAPPE, probabilmente tutti gli eventi critici denunciati e questa stessa evasione non sarebbe avvenuta. E la cosa grave è che questi numeri si sono concretizzati proprio quando sempre più carceri hanno introdotto la vigilanza dinamica ed il regime penitenziario ‘aperto’, ossia con i detenuti più ore al giorno liberi di girare per le Sezioni detentive con controlli sporadici ed occasionali della Polizia Penitenziaria“.