Frontale fra un’auto e un furgone: automobilista in codice rosso all’ospedale di Alessandria

Strevi – È di un ferito grave il tragico bilancio dell’incidente stradale che si è verificato in frazione Bagnario oggi pomeriggio intorno alle tre e mezzo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto c’è stato un frontale fra una Fiat Punto e un un furgone Renault Master per cui il conducente dell’auto, un uomo di 23 anni residente ad Acqui Terme, è stato estratto dalle lamiere contorte dell’auto in gravi condizioni e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Alessandria in codice rosso. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i Vigili del Fuoco e una squadra del 118.