A Novi, se il fantasma Pernigotti bluffa – a meno che non si revochi la cassa integrazione – la Campari allarga il capannone

Novi Ligure – Dal foglio della Fca si viene a sapere (una più una meno fa listess) che la Campari sarebbe intenzionata a investire sullo stabilimento di Novi Ligure, aumentandone la superficie (ma questo si sapeva già tre anni fa) e programma nuove assunzioni – una quarantina – per il futuro (chissà, forse, può, darsi, chissachilosà, vai avanti tu che a me vien da ridere, io speriamo che me la cavo). Al di là delle bufale (ma le dicono i sindacati e le scrivono i soliti pennivendoli) sulla ripresa della produzione alla Pernigotti che, se tutto va bene, farà qualche cioccolatino data l’ipotetica ripresa al lavoro ormai in netto ritardo sulle tempistiche industriali (per la produzione natalizia si inizia subito dopo Ferragosto e se va bene ora si parte a metà ottobre), a meno che non recedano dalla cassa integrazione che paghiamo noi cittadini, arriverebbero “buone notizie” per l’economia e l’occupazione locali – Novi è alla canna del gas, lo sanno tutti – grazie all’azienda milanese produttrice, fra l’altro, di Crodino, Cynar e Lemonsoda.

Salute!