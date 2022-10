Cercatrice di funghi si perde nel bosco, ritrovata dopo due ore di ricerche

Pareto – È stata ritrova sana e salva la cercatrice di funghi settantenne scomparsa da due ore dopo che si era inoltrata nel bosco tra Pareto (nell’acquese) e Sassello, noto per essere ricco di porcini e ovuli. Era andata per funghi con un amico col quale avrebbe dovuto ritrovarsi sulla via del ritorno in un posto, ma l’uomo, non vedendola arrivare all’ora concordata ha dato l’allarme poco dopo le tre del pomeriggio. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che dopo due ore l’hanno rintracciata. Si era solo persa. Sta bene e aveva il carniere pieno di porcini.