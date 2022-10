Sarà un mandrogno a salvare la Casa di Riposo “Città di Asti”?

Asti (Giulia Giraudo) – Mario Pasino, alessandrino Doc, già dirigente dell’Asl Al, ha dichiarato alla stampa che tenterà con tutte le forze di salvare la casa di riposo della città di Asti. “Le mie dimissioni – ha detto il commissario Mario Pasino (leggi Fernandel) al cronista – scadevano il 5 ma le ho prorogate almeno fino a metà mese”. Resta il fatto che prima di quella data bisogna accendere il riscaldamento e bisogna far presto. “C’è ancora speranza- precisa Pasino – c’è un gruppo di imprenditori che ha sia i fondi che la volontà per intervenire. Chiediamo solo tempo Riuscirà a farlo? Come spiega ancora Pasino: “Il tempo in più servirà a provare a parlare con i creditori e rimodulare il debito pregresso”. Pasino fa riferimento alla cordata Acers formata dai cuneesi Scotto Impianti e Turco che vanta un grosso credito dalla Rsa.

Potrebbero azzerarlo acquisendola.

Cirio è contento. Tutto bene.