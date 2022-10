Treni: Flash mob di Legambiente per la riapertura della Ovada-Alessandria

Predosa (Ansa) – Flash mob, organizzato da Legambiente Ovadese Valli Orba e Stura, oggi davanti alla stazione ferroviaria per sostenere le istanze dei pendolari per la riapertura della Ovada-Alessandria. Erano presenti soci provenienti da tutto il Piemonte per partecipare anche a Capriata d’Orba all’Assemblea dei Circoli annuale di Legambiente. “La linea in questione – spiega Michela Sericano di Legambiente – è stata sospesa nel 2012 per la rimodulazione dell’offerta ferroviaria redatta dalla giunta regionale. Da allora il collegamento tra Ovada e Alessandria, sede anche dell’Università del Piemonte Orientale è gestito su gomma con autobus dal lunedì al sabato. Domenica e festivi non c’è collegamento e al sabato il servizio termina alle 15.30, lasciando tutto l’Ovadese isolato dal resto della Regione. Prima della sospensione chi viaggiava in treno impiegava 39 minuti; oggi con i bus il tempo si è allungato a 50″. Anche per questo al flash mob al quale ha partecipato anche il presidente regionale dell’associazione ambientalista Giorgio Prino, si sono uniti rappresentanti dei Comitati dei Pendolari, amministratori locali e associazioni del territorio “per riportare tutti insieme l’attenzione sulla linea e le quotidiane condizioni di disagio, anche sulla Acqui-Genova”.