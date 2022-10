Il sindaco Abonante nomina un no-vax di Italexit garante delle persone non autosufficienti (?)

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e sono grato a questa terra perché mi dà la possibilità di scrivere sempre quanto di più curioso esista al mondo. Dopo aver visto la fotografia del neo eletto sindaco di questa sfortunata città Giorgio Abonante – nuovo e un po’ spento sindaco postcomunista eterodiretto da Rita Rossa – celebrare all’inaugurazione del Villaggio dei Cittadini Istriani al quartiere Cristo le circa 20.000 vittime italiane che nel 1945 i suoi compagni trinariciuti al soldo di quel porco di Tito hanno massacrato nelle Foibe, vengo a sapere che in questi giorni ha perfino nominato garante delle persone non autosufficienti il candidato sindaco trombato Vincenzo Costantino di Italexit. Non vogliamo certo entrare nel merito d’una scelta politica curiosa e inaspettata certamente frutto di accordi politici pre elettorali di cui nessuno sapeva niente, tanto meno gli elettori che hanno votato Abonante: le regole della vecchia politica non ci sono più e di nuove non ne vediamo, salvo che la Meloni confermi Speranza al Ministero della Salute! La questione in questo caso è profondamente diversa perché riguarda un settore sociale particolarmente delicato e provato da anni di pandemia, quello delle RSA (case di riposo) dove risiede la stragrande maggioranza dei fragili anziani che dovranno essere tutelati dal nuovo garante. Ho chiesto un’opinione all’amico di sempre Fabio Tirelli, in qualità di Vice Presidente Regionale di Anaste, Associazione imprenditoriale che riunisce i titolari pubblici e soprattutto privati delle Residenze per anziani e disabili, che ha risposto senza esitare: “Rimango stupefatto dalla notizia. Voglio premettere che il mio giudizio non riguarda le qualità e l’onesta di Giorgio Abonante e di Costantino, ma faccio fatica a comprendere come sia possibile che il massimo esponente della posizione no-vax e no-green pass – il dottor Costantino, candidato sindaco per Italexit, partito di cui sono note le posizioni di totale critica delle scelte sanitarie relative alla pandemia Covid 19 – a livello locale possa garantire i nostri anziani e i molti fragili ricoverati in RSA che sono in prima linea nella battaglia alla pandemia e rigorosamente schierate a favore dell’obbligo vaccinale e delle misure di precauzione assoluta alla diffusione del virus. Inoltre la massima autorità sanitaria pubblica cittadina – ha spiegato Tirelli – come può essere rappresentato da chi, per appartenenza politica non tanto personale, costantemente si pone in contrasto con la scienza, la ricerca e oserei dire il buon senso. Ognuno può pensarla come vuole, ma non quando in qualche misura rappresenta i cittadini e lo Stato. Sarebbe un po’ come mandare alle celebrazioni dei Martiri della Benedicta un esponente di Forza Nuova, si parva licet componere magnis. A meno che Costantino non abbia posizioni diverse‘’.

Sic transit gloria mundi.

E io pago.