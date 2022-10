L’Alessandria perde al Mocca col Pontedera

Alessandria (Alessandria 2 – Pontedera 3) – Per vincere bisogna venire ad Alessandria come il Pontedera che non aveva mai vinto prima e l’ha fatto contro gli ineffabili mandrogni di mister Rebuffi. I nostri hanno attaccato a testa bassa ma si sono fatti infilare in contropiede.

Il bilancio è tremendo: 6 sconfitte in sette gare, 15 gol presi.

La cronaca di oggi è un incubo che lasciamo raccontare a Cichinisio cui piacciono i film di Hitchcock.

Alessandria (4-2-3-1): Marietta; Rota, Baldi, Sini, Nunzella; Mionic (43’st Lombardi), Speranza (27’st Ventre); Pagani (7’st Nepi), Filip (43’st Perseu), Ghiozzi (27’st Gazoul); Galeandro. A disp.: Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Checchi, Pellegrini, Bellucci. All.: Rebuffi

Pontedera (3-4-1-2): Siano; Shiba (17’st Marcandalli), Bonfanti, Martinelli; Perretta, Ladinetti, Catanese (45’st Izzillo), Aurelio; Fantacci(17’st Guidi), Nicastro (40’st Petrovic), Cioffi (17’st Mutton). A disp.: Cagnina, Stancampiano, Pretato, Petrovic, Di Bella, Benedetti, De Ioannon, Tripoli, Somma. All.: Canzi

Gol: 10′ Aurelio, 13′ Speranza, 18′ Cioffi, 29′ Catanese, 50’ Pagani

Arbitro: Baratta di Rossano

Guardalinee: Pelosi di Ercolano, Miccoli di Lanciano, quarto ufficiale Fichera di Milano

Ammoniti: Shiba, Bonfanti, Filip, Galeandro, Aurelio, Guidi per gioco falloso

Corner: 4-0

Recuperi: 0+6