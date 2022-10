Serravalle Scrivia – Solito disastro autostrade aggravato dalla pioggia battente che stamane ha causato code e incidenti intorno al nodo genovese sia in autostrada che sulla viabilità ordinaria. Un veicolo in avaria ha generato code all’allacciamento tra la A12 e la A7, al bivio per Milano, fino al casello di Genova Bolzaneto. Coda anche tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano per un restringimento di carreggiata.