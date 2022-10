Calcio Serie D: il Casale acciuffa il pari al 96’

Casale Monferrato (Casale 1 – Vado 1) – Il Casale davanti al suo pubblico non va oltre il pareggio raggiunto in pieno recupero contro il forte Vado grazie al gol di Rossi. Dopo un primo tempo soporifero la partita si accende nella ripresa già al 6′ quando l’arbitro indica il dischetto per gli ospiti che sbagliano con l’ex Di Renzo. Reagiscono i nostri che vanno in gol con Rossini al 23′ ma con la bandierina del guardalinee alzata, e gli è tutto da rifare. Ma sono gli ospiti ad andare in gol al 91′ con Di Renzo che lancia D’Iglio che dal limite lascia partire un siluro rasoterra che centra la rete. La reazione del Casale è immediata e l’undici di mister Sesia getta il cuore oltre l’ostacolo per andarselo a riprendere. L’agognato pareggio arriva in pieno recupero al 96′ col terzino Rossi che entra in area e fa secco l’incolpevole Asciotti.

Casale: P. Guerci, A. Rossi, S. D’Ancora (50′ st), A. Mesina (15′ st), R. Rossini, G. Pérez Moreno (33′ st), A. Lacava, G. Gianola, Y. Nouri, D. Simonetta (33′ st), G. Giacchino (21′ st). In panchina: M. Calzetta, G. Carbonieri (33′ st), D. Marchetti (50′ st), C. Sparacello (15′ st), N. Tobia, R. Florio, F. Intinacelli, F. Rancati (33′ st), B. Diagne (21′ st). Allenatore: Marco Sesia

Vado: E. Ascioti, G. D’Iglio (48′ st), A. De Bode, E. Capra, E. Castelletto (47′ st), L. Di Renzo, J. Adusa Djwomo (12′ st), D. Ghigliotti (39′ st), M. Capano (36′ st), A. Bane, T. Spanu. In panchina: G. Fresia, P. Ropolo (36′ st), L. Lo Bosco, G. Manno (12′ st), L. Codutti (39′ st), L. Casazza, T. Castiglione (47′ st), A. Mele (48′ st), V. Emane Allogho. Allenatore: Marco Didu.

Gol: 45′ st G. D’Iglio (V), 50′ st A. Rossi (C)

Ammoniti: A. Rossi (C), R. Rossini (C), G. Gianola (C), G. D’Iglio (V), E. Castelletto (V)

Espulsi: R. Rossini (C).