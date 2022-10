Due feriti sul lavoro in vigna

San Damiano – Due operai rispettivamente di 35 e 38 anni, entrambi di origine indiana, sono stati vittime ieri pomeriggio di incidenti sul lavoro in un’azienda agricola di borgata Stizza. Si sono feriti mentre lavoravano su un macchinario per la vendemmia. Uno è rimasto incastrato nella coclea utilizzato per la pigiatura delle uve e, per liberarlo, si è reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Asti e dell’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale di Alessandria. L’altro operaio, trasportato all’ospedale di Asti, non è grave. Sul posto si sono recati i Carabinieri per effettuare i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.