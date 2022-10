L’oro di Dongo e l’ombra d’un mandrogno sull’assassinio del Duce (video)

Il “Colonnello Valerio” – sedicente giustiziere del Duce – sarebbe stato il mandrogno Valter Audisio (nella foto a lato) , contabile nello zuccherificio di Spinetta Marengo che, stando a sentire le testimonianze in nostro possesso di chi l’ha conosciuto, non brillava né per umorismo (qualità essenziale per sopravvivere dignitosamente) e neppure per acume intellettivo. Probabilmente ad ammazzare Mussolini non è stato lui ma – stando a quanto ha scritto Giorgio Pisanò – Sandro Pertini, anche se è stato più comodo dare la responsabilità del delitto a Valerio, un utile idiota. Questo video è molto interessante perché spiega tante cose.