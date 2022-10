Alessandria – Sfiorata la tragedia stamane in Via Testore, perché una donna urlava dicendo di volersi buttare dalla finestra all’ottavo piano del condominio dove risiede. I vicini hanno immediatamente dato l’allarme e sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, Agenti della Questura e una squadra del 118. I Vigili del Fuoco sono riusciti a intervenire con eccezionale rapidità per cui hanno messo in sicurezza la donna che è stata subito ricoverata all’ospedale per accertamenti.