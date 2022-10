Pesante sconfitta casalinga del Derthona che cede tre a zero ai liguri del Sestri Levante

Tortona (Derthona 0 – Sestri Levante 3) – Non c’è stato niente da fare per un inconcludente Derthona contro il determinato Sestri Levante che al Coppi ha rifilato tre polpette ai Leoncelli contestatissimi dal loro pubblico. I Rossoblù dopo la vittoria di ieri schizzano al primo posto in classifica in beata solitudine mentre celebrano la terza vittoria consecutiva. Ad aprire le danze nello show del Sestri Levante è Pane che al 32′ si inserisce sulla punizione di Candiano e di testa mette in rete. Qaulche minuto più tardi è il portiere Anacoura a salvare su Gomez appena entrato. Nella ripresa spinge ancora il Sestri e si fa vedere Cirrincione con un tiro che esce di pochissimo rispetto alla porta difesa da Edo. Il Derthona dell’ex Fossati alza il ritmo, cerca il pari, ma si fa infilzare in contropiede da al 68′ con Parlanti che lancia Cominetti: tiro, gol. E siamo 2 a 0. Il tris per gli ospiti arriva grazie a Rovido che entrato poco prima mette in rete il pallone del definitivo 3-0. Per il Derthona non c’è storia. Squadra fragile, incapace di tenere ritmi decisi. Il pubblico del Coppi non ha perdonato i Leoncelli che sono stati fortemente contestati dagli spalti.

Derthona Fbc 1908: G. Edo, A. Agazzi, G. Zucchini, M. Saccà, S. Ciko, Z. Manasiev, L. Tambussi, A. Romairone, G. Fomov, E. Giannone, V. Soplantai. In panchina: G. Fiory, A. Roma, W. Gomez Varas, G. Trevisiol, L. Coccolo, A. Daffonchio, F. D’Arcangelo, N. Matera, M. Linussi. All.: Fabio Fossati.

Sestri Levante 1919: F. Anacoura, G. Salvo, C. Furno, M. Pane, F. Oliana, L. Troiano, M. Cominetti, G. Parlanti, F. Marquez, M. Candiano, A. Cirrincione. In panchina: D. Pucci, O. Nenci, L. Casagrande, F. Masini, M. Scorza, S. Currò, E. Occhipinti, D. Rovido, M. Marzi. All.: Enrico Barilari.