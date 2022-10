Ci ha lasciato Paolo Berta stimato politico di sinistra, attivo nel volontariato

Alessandria – Ieri mattina 10 ottobre è morto Paolo Berta, 67 anni, per anni capogruppo del Pd in Consiglio comunale ad Alessandria. Era costretto in carrozzina dopo un terribile incidente al mare accaduto nel luglio del 1980 a Imperia, quando aveva solo 25 anni. Quest’anno aveva lasciato la politica a causa dell’aggravamento della sua salute. Non solo la politica era la sua passione in quanto era anche un ambientalista convinto ed era stato anima e presidente dell’Associazione Idea, che in città è un punto di riferimento per i portatori di handicap.