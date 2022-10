L’Alessandria resta in vendita: l’annuncio ieri del presidente Di Masi

Alessandria – Ieri in conferenza stampa il patron dell’Alessandria Calcio Luca Di Masi ha confermato l’intenzione di voler vendere in tempi brevi. Sarebbero in corso almeno tre trattative a buon punto compresa quella con un gruppo statunitense. Le altre due farebbero capo ad altrettanti gruppi del Nord Italia. Tuttavia la trattativa con una delle due cordate italiane è in fase molto avanzata con tanto di scambio di documenti finalizzato ad approfondire le rispettive valutazioni e a rifinire i dettagli del contratto. “I miei legali – ha detto Di Masi – mi parlano di controparti assolutamente affidabili. Io sono il primo a voler chiudere anche se, ovviamente, non dipende solo da me. Da quanto ho capito, però, anche i nostri interlocutori vorrebbero chiudere in tempi stretti e sicuramente siamo molto più avanti rispetto alla situazione che ho descritto quando, alla fine del mese di settembre, ho parlato per l’ultima volta delle trattative in essere”.