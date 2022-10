Rapina notturna al Mercato’: rubati mille euro

Castell’Alfero – Tanto rumore per nulla: sfondata una vetrina del Mercato’ di Strada Statale 33 poco dopo la mezzanotte per portar via solo mille euro. Evidentemente i cassieri avevano vuotato le casse di recente e i ladri sono rimasti praticamente a bocca asciutta. Si sono introdotti all’interno del supermercato, mandando in frantumi una vetrina e mettendo a soqquadro l’ingresso. Le indagini sono condotte dai Carabinieri che sono giunti sul posto subito dopo il colpo che, date le caratteristiche, potrebbe essere stato messo a segno da balordi. Le indagini sono in corso.