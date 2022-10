A7 bloccata per un incendio a un camion

Rigoroso – Continua imperterrito il disastro autostrade in Italia e noi rimpiangiamo sempre di più San Benito Martire da Predappio che, oltre a fare arrivare i treni in orario, costruiva magnifiche autostrade in sei mesi e poi le faceva funzionare alla perfezione. Gli è che stamane, sulla A7 in direzione nord tra Ronco e Vignole Borbera, in località Rigoroso, a pochi chilometri da Arquata Scrivia, verso le 10:40, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti Polstrada giunti sul posto, è scoppiato un incendio in un semirimorchio. Il mezzo trasportava materiale edile. Nessun ferito. A causa del rogo si sono subito create lunghe code in direzione Milano: alle 11,15 erano già 7 i chilometri di auto in coda. Per ora è aperta una sola corsia di marcia verso nord.