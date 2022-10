Grigi: Rebuffi perché non insegni ai tuoi ragazzi a difendere, tanto per cominciare?

Per l’Alessandria Calcio stagione 22/23 i numeri sono impietosi. Se poi guardi la squadra sgambettare in partita è pure peggio perché la truppa di Fabio Rebuffi, mister dei Grigi, ha le stimmate d’un collettivo destinato a lenta agonia. Una squadra, la nostra, che non sa stare in campo, gioca come una formazione giovanile per la quale vincere o perdere le partite non è discriminante. Il calcio professionistico invece sopravvive in un’altra dimensione, fatta di risorse, investimenti, sacrifici e anche un po’ dignità verso la città e il suo pubblico. Sono sette le partite giocate fin qui (il derby di Coppa non è indicativo perché giocavano tre titolari per parte) e domenica abbiamo visto la stessa squadra raccogliticcia, con atteggiamenti e debolezze già riscontrate all’esordio a Imola. Allora c’erano attenuanti: una preparazione frettolosa, un gruppo assemblato in fretta e furia e probabili difficoltà di comunicazione interna. A questo punto, dopo due mesi e mezzo di allenamenti e 8 partite ufficiali, abbiamo già cambiato tre moduli molto differenti tra loro e ogni giocatore non è ancora stato inquadrato nel ruolo e il ruolo in un modulo (ad esempio: contro il Pontedera chi aveva sempre fatto il terzino destro è stato schierato difensore centrale e viceversa). Se l’obiettivo di stagione è salvarsi si deve giocare con un’altra attenzione e un’organizzazione difensiva che funzioni almeno al minimo sindacale. E non scarichiamo tutto sulla qualità dei singoli e la loro giovane età media: pensiamo si possa far meglio di quello che abbiamo visto fin qui. Il Pontedera, che domenica ha passeggiato sui nostri ragazzi, è una compagine pure lei imbottita di giovani e l’età media delle due squadre si equivaleva. Nel primo tempo ai toscani abbiamo lasciato 4 comode palle gol, esattamente come in passato. L’esatto contrario dunque di quanto dichiarato dal nostro mister in sede di presentazione dell’ultimo match: “Il problema siamo noi stessi”. Come dire: in campo dobbiamo fare quel che sappiamo fare.

Il solito luogo comune che lascia intendere che la squadra in allenamento va, mentre la domenica…, ahimè: i ragazzi cadono in una inspiegabile tranche collettiva. In realtà sono gli avversari che, di volta in volta, non sempre sono in grado di approfittare pienamente dei nostri limiti (vedi Carrarese). Anche perché quello che ci manca è l’organizzazione difensiva (roba del mister) e non tanto, o non solo, la qualità degli interpreti. Inoltre in mezzo al campo, se si gioca come siamo (dis)organizzati ora, i due mediani devono incrociare e fare diga nei confronti delle folate nemiche. I nostri mediani invece li vediamo spesso superati dagli avversari in fase di non possesso per poi portare palla quando l’hanno tra i piedi. Poi i nostri ragazzotti giocano lontani gli uni dagli altri, con il risultato di avere grosse difficoltà a organizzare pressing con decenti possibilità di successo o veloci ripartenze. Avanzare poi grazie a triangolazioni partendo dai difensori non lo vediamo fare mentre sono questi ultimi a sventagliare direttamente verso le punte. Se lo scopo primario era quello di retrocedere (e in realtà sappiamo che così non è) abbiamo azzeccato tutto. Crediamo che un più intelligente e pragmatico utilizzo delle (poche, invero) risorse fisiche e tecniche potrebbe migliorare le cose. Domandina da scuola elementare: ma se questo mister è arrivato prima del DS chi in società ha scelto di puntare proprio su Rebuffi? E quali risultati importanti o buone sensazioni avrebbe regalato Rebuffi nel passato al punto da individuarlo per un impegno così delicato? Tenuto conto poi che, quando la squadra è giovane, il buon senso vorrebbe che si andasse a individuare un allenatore esperto che, si suppone, abbia già affrontato in carriera problemi e passaggi delicati e sia corazzato per superarli. Pensiamo quindi che il DS attuale, almeno per come lo abbiamo già visto lavorare, sia in grado di apportare poche ma sostanziali modifiche per tornare a “vedere la luce”. Per cambiare qualcosa il buon Cerri dovrebbe però confrontarsi con Di Masi e non sappiamo se le consultazioni fra i due siano solerti e puntuali. E poi: siamo proprio sicuri che Di Masi abbia la voglia di dare udienza e di seguire gli eventuali suggerimenti del suo DS che, peraltro, ha individuato proprio lui? Quanto poi a una eventuale nuova proprietà in arrivo abbiamo più di un dubbio che sia dietro l’angolo. Dal maggio scorso continuiamo a scriverlo, ma qui vanno di moda quei giornalisti bugiardi e crudeli che mentono sapendo di mentire.