L’alessandrino Tirelli sbaraglia il campo col suo libro “Sirene di Atlantide”

Santa Margherita Ligure – È stato il nostro concittadino professor Fabio Tirelli ad aggiudicarsi l’ambitissimo premio Menzione d’Onore (diploma personalizzato e incorniciato) col suo libro “Sirene di Atlantide”. La scelta è dovuta a una selezione di ben 794 opere provenienti da tutt’Italia per cui la Commissione Giudicatrice della 45ª edizione del Premio Letterario Internazionale “Santa Margherita Ligure-Franco Delpino” 2022 ha proceduto in questi mesi a un lungo e approfondito esame di lettura e selezione delle opere pervenute. Anche quest’anno la partecipazione è stata notevole per quantità, ma anche per qualità. In particolare si segnala il grande numero di partecipazioni per le sezioni “libro edito” (sia di poesia, sia di narrativa, che di saggistica). La Commissione ha deliberato di assegnare per ciascuna sezione pochi ma significativi riconoscimenti: primo premio, premio speciale (quasi un primo premio e più di un secondo) e menzione d’onore. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Santa Margherita Ligure nel Salone degli Stucchi della seicentesca Villa Durazzo la mattina di Domenica 22 Ottobre.